El Palamós dona la baixa a Barrera, un dels jugadors més utilitzats fins ara

La mala primera volta que ha protagonitzat el degà s'ha cobrat una nova víctima. Si anteriorment han estat pesos pesants com Guillem Cornellà o Marc Bonaventura, abans de tancar l'any qui s'acomiada del Palamós és una altra d'aquelles peces amb pes al vestidor com el torderenc Narcís Barrera. Divendres passat el ja exjugador del Palamós escrivia al seu compte particular de Twitter el següent missatge: «Darrer del dia, almenys aquest cop no ha estat per telèfon!!! Exjugador del Palamós». Amb aquesta piulada, Barrera es referia a l'últim acomiadament que va patir al Palamós en la temporada 2012-13 quan a les primeres de canvi l'aleshores directiva de Miquel Aguilar va rescindir el contracte a Barrera, Sergi Romero, Gerard Muñoz i Almendros via telefònica.

L'ex-Figueres i Peralada, entre d'altres, ha jugat cinc temporades al Palamós: (2011-12, 2012-13, 2015-16, 2016-17 i 2017-18) i actualment era un dels jugadors més utilitzats per Vicenç Fernández havent disputat 16 partits, 15 d'ells com a titular i amb 2 gols. Fa unes setmanes el polivalent jugadordesprés de la victòria contra el Gavà (3-1) va advertir que veia l'entorn i a la directiva massa nerviosos. «Nosaltres mai farem el llit a l'entrenador perquè aniria en contra nostra», va explicar aleshores. Els del Baix Empordà tenen previst fer front a les baixes amb recanvis d'experiència procedents de la Segona B per mirar de redreçar un rumb d'allò més inestable com ho mostra el fet que en les últimes cinc jornades, els de Vicenç Fernández només han guanyat 1 partit i n'han perdut 4 (3 punts dels últims 15). Tot i la golejada soferta a la Feixa Llarga de L'Hospitalet en l'últim partit de la primera volta (5-1), el degà es manté fora del descens, és 17è a 2 punts del 18è classificat.