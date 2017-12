El Reial Madrid torna a la feina davant 5.000 socis a Valdebebas

Un total de cinc mil socis es van donar cita ahir a les grades de l'estadi Alfredo Di Stéfano per presenciar el primer entrenament del Reial Madrid després de l'aturada per les vacances nadalenques. Enmig d'un ambient festiu, animat en la prèvia per cançons nadalenques, els protagonistes van saltar al camp amb el tècnic Zinedine Zidane al capdavant i van ser rebuts entre aplaudiments dels presents. Va ser una sessió de la qual van participar tots els membres de la primera plantilla a excepció del davanter francès Karim Benzema, qui es va exercitar a l'interior de les instal·lacions.