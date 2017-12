Segona B Triomf del Peralada contra el juvenil a l'espera del nou tècnic

Mentre el Girona continua cercant quina és la millor alternativa per fer-se càrrec de la banqueta del Peralada arran de l'adeu d'Arnau Sala i la renúncia de Juan Carlos Moreno, ahir el filial va disputar un amistós contra el Girona juvenil al Municipal. Els altempordanesos, dirigits provisionalment per Javi García, van vèncer el juvenil per 4-1. Els gols van ser obra de Soni, Paik, Ranera i Arimany. Quique Cárcel i Ivan Hammouch van presenciar en directe el partit.