Chicho (Figueres) és el principal candidat a rellevar Arnau al Peralada

La marxa de Raül Agné i Arnau Sala al futbol xinès pot tenir un efecte dominó al futbol gironí si es confirma l'interès del Girona per situar Narcís Pèlach, Chicho, l'actual entrenador del Figueres a Tercera Divisió, a la banqueta del Peralada, a Segona B. Descartada l'opció inicial de Juan Carlos Moreno una vegada aquest va renunciar al càrrec per motius personals, des de Montilivi s'han fixat en Chicho, un tècnic jove, de 28 anys, que encaixaria a la perfecció a l'organigrama del filial. De fet Chicho es va formar com a jugador al futbol base del Girona i té una gran relació amb jugadors com Eloi Amagat, Àlex Granell i Pere Pons.

La decisió sobre qui dirigirà el Peralada fins a final de temporada s'ha de prendre en breu perquè el proper cap de setmana arrenca la segona volta. Els empordanesos ho fan, a més, al camp del líder, el Mallorca, i malgrat la dificultat del rival, la seva situació no els permet fer gaires fàstics a la possibilitat de puntuar sigui on sigui. El Peralada es troba en zona de descens a Tercera, però a només dos punts de la permanència, que marca ara mateix el Llagostera. El Girona, que va invertir a l'estiu 133.000 euros per obtenir la plaça a la categoria de bronze pel seu filial després que el Gavà la perdés pels seus deutes, considera vital mantenir el segon equip en aquesta lliga per tal de garantir una bona formació de possibles jugadors per al primer equip.

Chicho va debutar com a entrenador la temporada passada, després de penjar les botes precisament a Figueres. El bon rendiment de l'equip li va valer la renovació per a l'actual curs. Chicho es va formar al futbol base del Girona (va destacar al juvenil de Divisió d'Honor) i posteriorment va defensar la samarreta del Cassà, el Manlleu, el Palamós i el Figueres.

Aquesta campanya la Unió està protagonitzant una lliga força irregular, instal·lada en la tretzena posició de Tercera Divisió, amb 23 punts, lluny de la zona noble que lluita per la promoció d'ascens, però també amb un coixí de seguretat notable sobre el descens a Primera Catalana. Per poder acceptar la possible oferta del Girona per agafar el Peralada, prèviament caldria que Narcís Pèlach, que diumenge va ser present a l'entrenament del filial blanc-i-vermell, es desvinculés del Figueres. Aquest diari va intentar contactar ahir, sense èxit, tant amb Chicho com amb el president de la Unió, José Antonio Revilla.