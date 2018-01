L'absència de Coutinho al Liverpool alimenta el seu possible traspàs al Barça

Diumenge, la firma nord-americana Nike, un dels principals patrocinadors del Barça, va anunciar durant uns minuts a través d'una publicació comercial a la seva pàgina web el fitxatge imminent de l'internacional brasiler Philippe Coutinho, actualment jugador del Liverpool, per part del Barça. La publicació va durar molt pocs minuts en el compte oficial de la multinacinal nord-americana, però el cert és que aquest poc temps, va ser suficient perquè la notícia s'escampés en un tres i no res arreu del món.

Tot i el pas de les hores no ha quedat clar si va ser un error o simplement que el lloc web de Nike va ser piratejat. Semblaria ser que aquest fet, segons informaven ahir alguns mitjans anglesos, no hauria agradat gens al club anglès, el qual, igual que a l'estiu, no pensa afluixar ni mica en les seves pretensions econòmiques per deixar marxar el jugador a Barcelona. Sembla que si Coutinho arriba al Barça serà pagant el gust i les ganes. A l'estiu, l'entitat presidida per Josep Maria Bartomeu no va poder o voler pagar els 200 milions que demanava el club anglès. Ara caldrà veure si el Barça, aquest cop sí, està disposat a pagar una xifra astronòmica.

Sigui com sigui, i per si aquesta filtració de Nike fos poc, ahir el jugador no va anar ni convocat en la victòria que el Liverpool va aconseguir en el temps de descompte al camp del Burnley (1-2). El tècnic dels reds, l'experimentat Jürgen Klopp, va assegurar en la conclusió del partit que «Coutinho no havia jugat per una lesió lleu». Klopp va afegir que «tant Phil (Coutinho) com Mo (Salah) estan lesionats i per això no han jugat». Klopp va afirmar que «no són lesions serioses però el cert és que són dubte contra l'Everton».

El Liverpool es va avançar a Burnley mitjançant un gol de Sadio Mané però no va ser fins al temps de descompte que Ragnar Klavan, rematant de cap la pilota després d'un servei de falta, va poder lligar la victòria del Liverpool, que amb la d'ahir encadena tretze jornades de lliga sense perdre que li permeten continuar en la quarta posició de la Premier League.