L'Uni comença l'any preparant el partit de dijous a la pista de l'Olympiacos

A diferència de la gran majoria d'equips professionals de les comarques gironines, l'Spar Citylift Girona va començar l'any treballant. De fet, les de Fontajau aquest Nadal no hauran tingut vacances, i és que enguany la Lliga Femenina no s'ha aturat per aquestes dates. El dia 23 l'Uni va jugar a la pista del Mann Filter de Saragossa (59-74), i sense anar més lluny aquest passat dissabte ho va fer a la del Bembibre (Lleó), d'on també va arrencar una valuosa victòria (67-87). Amb aquest triomf, les gironines segueixen segones de la competició domèstica, superades només per Perfumerías Avenida de Salamanca.

Trenta-sis hores després de jugar l'últim partit, les d'Èric Surís van tornar ahir a la feina havent fet només un petit parèntesi amb el temps just per celebrar el canvi d'any. I és que sense cap mena de treva, l'Uni juga aquest dijous a la pista de l'Olympiacos l'anada dels setzens de final de l'Eurocup. La plantilla és conscient que després de firmar un gran paper en la fase de grups de la lliga europea, a partir d'ara arriba l'hora de la veritat. Per seguir vives a Europa serà interessant aconseguir un bon resultat a Grècia. L'equip viatjarà aquest dimecres a primera hora del matí, i a la tarda s'entrenarà a l'escenari del duel de dijous.

Precisament sobre aquest partit, el tècnic Èric Surís reconeixia ahir pocs minuts abans del primer entrenament de l'any que «ens trobarem un equip molt experimentat. La mitjana d'edat d'elles és de 33 anys. És una plantilla veterana, amb molt recorregut i experiència a Europa». De la plantilla grega, Surís avisa de la «qualitat de les jugadores gregues internacionals, però sobretot de les seves dues americanes, la base Yvonne Anderson i la pivot Vicky Macaulay, que són les seves dues referències ofensives». Surís avisa que «haurem de sortir a totes. En cas de no fer-ho sabem que ens poden passar per sobre». Una de les claus del partit d'anada «serà que siguem capaces d'imposar la nostra manera de fer, és a dir, intentar que sigui un partit de ritme molt alt». En tot cas, sigui quin sigui el resultat, hi haurà partit de tornada, serà la setmana que ve (dimecres dia 10) a Fontajau. En aquest inici d'any, l'Uni tindrà un calendari d'allò més atapeït i de gran dificultat. Paral·lelament als setzens de l'Eurocup, les de Surís rebran l'Estudiantes i l'Avenida a Fontajau. Només una setmana més tard (del 19 al 21 de gener), arribarà la Copa de la Reina, que finalment es disputarà a Saragossa.