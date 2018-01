Girona i Figueres negocien la sortida de Chicho per entrenar el Peralada

El Girona i el Figueres van negociar durant tot el dia d'ahir la sortida de Narcís Pèlach «Chicho» de Vilatenim per poder-se fer càrrec del Peralada, en substitució d'Arnau Sala. Com avançava ahir Diari de Girona, Chicho és el candidat principal per rellevar l'ara ajudant de Raül Agné al Nei Mongol Zhonguyou xinès a la banqueta del conjunt xampanyer, que té per davant el repte de mantenir-se a Segona B, categoria on ha debutat aquesta temporada. Chicho, que com a jugador es va formar al Girona i coneix perfectament el club, és l'home escollit des de Montilivi per assumir el filial i evitar el descens a Tercera, però abans de poder-lo firmar necessita que es desvinculi de la Unió.

Les converses s'han anat produïnt entre els dos clubs, Girona i Figueres, des del cap de setmana però ahir es van accelerar. El cap de setmana s'acosta i el Peralada té un partit important diumenge al camp del Mallorca. Tant el Girona com el Figueres volen resoldre el cas en breu i si res no es torça a última hora, avui podria confirmar-se l'operació. La Unió ha mostrat la seva predisposició a deixar marxar el tècnic entenent que és una magnífica oportunitat de progressió per a ell. Això, però, no evita que el Figueres pretengui rebre alguna compensació. I, també, trobar qui assumeixi la seva banqueta si es confirma la marxa de Chicho. La Unió reprèn diumenge la lliga de Tercera divisió rebent l'Horta a Vilatenim.

Narcís Pèlach es va formar com a jugador a la base del Girona. Chicho va debutar com a entrenador la temporada passada a Vilatenim, amb només 27 anys, després de penjar les botes precisament al Figueres. El bon rendiment de l'equip li va valer la renovació per a l'actual curs. Com a futbolista havia defensat també els colors del Cassà, el Manlleu, el Palamós i el Figueres. Quan Juan Carlos Moreno va decidir renunciar a la banqueta del Peralada per motius personals pocs dies després que l'haguéssin confirmat com el relleu d'Arnau, el Girona va triar Chicho com a principal candidat, amb la dificultat que abans havia d'aconseguir que es desvinculés de la Unió. Des de Montilivi veuen en ell el perfil que busquen: un entrenador jove, amb coneixement del club i de la plantilla que haurà d'assumir, i experiència fins ara en una categoria de nivell com és la Tercera. De moment, mentre no sigui oficial l'arribada de Chicho, qui assumeix els entrenaments del Peralada és Javi Garcia, exentrenador del Girona B que inicialment havia de ser el segon de Juan Carlos Moreno.