L'Espanyol confia que tancarà amb èxit la renovació de Pau López

Ramon Robert, conseller delegat de l'Espanyol, mostrava ahir el seu optimista pel que a la renovació de Pau López es refereix. El porter gironí acaba contracte el 30 de juny d'aquest mateix any, pel que és lliure de negociar una possible incorporació a un altre equip. «Espero que s'arribi a bon port, nosaltres hem fet un esforç fins on podem arribar», deia ahir Robert, abans d'admetre que el club podria realitzar alguna incorporació durant el mercat d'hivern. També va deixar clar que l'Espanyol té l'objectiu d'arribar fins als 28.000 socis.