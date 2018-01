Valverde ja treballa amb tots

A mitja tarda, el Barça d'Ernesto Valverde va celebrar el primer entrenament de l'any i ho va fer amb tots els seus jugadors disponibles. Leo Messi, Javier Mascherano i Luis Suárez, els últims en arribar, es van reincorporar amb total normalitat després de gaudir de dos dies lliures més que la resta de l'equip, que havia tornat a la feina el passat dissabte 30 de desembre.

Tots tres van passar la nit de Cap d'Any als seus respectius països però tot i això van poder tornar a temps per treballar al costat dels seus companys per començar a preparar així el partit contra el Celta de demà a la tarda (19 hores), corresponent a la Copa del Rei. Una sessió, la d'ahir, que també va comptar amb Ousmane Dembélé. El francès just va rebre ahir l'alta mèdica, pel que ha fet net de la greu lesió que va patir quatre mesos enrere al camp del Getafe. D'aquesta manera podria reaparèixer aquesta mateixa setmana. Si no juga a Balaídos, ho podria fer aquest diumenge al Camp Nou davant del Llevant. I si no, el seu retorn s'ajornaria fins la setmana vinent, encara que això sembla poc probable.

En la sessió d'ahir, Valverde va comptar també amb dos futbolistes del filial. Es tracta de Carles Aleñá i José Arnaiz, que podrien entrar en la convocatòria per enfrontar-se al Celta com ja van fer en l'anterior eliminatòria, als setzens de final. En aquesta ocasió, el Barça va despatxar al Múrcia (0-3 a la Nueva Condomina i 5-0 al Camp Nou).



El rival a la Copa

En un mes de gener d'allò més frenètic, el primer test per al conjunt blaugrana arriba aquesta mateixa setmana. Demà, anada dels vuitens de final de Copa al camp d'un Celta que arribarà a la cita amb el dubte d'un dels seus millors futbolistes: Daniel Wass pateix un esquinç lleu en el turmell esquerre, una lesió que va patir en l'última sessió d'entrenament. Caldrà veure quina és la seva evolució per saber si arriba o no a temps d'enfrontar-se al Barça.

Wass, el tercer jugador de la plantilla gallega amb més minuts aquesta temporada (1.406) va ser titular en el partit que tots dos equips van protagonitzar ara fa un mes al Camp Nou a la Lliga i que va acabar amb 2-2 al marcador.