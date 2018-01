Àlvar Alonso supera el repte de disputar a cegues cinc simultànies

El GM gironí Àlvar Alonso va superar ahir el repte de disputar cinc partides simultànies d'escacs a cegues en una exhibició que va omplir el saló de Descans del Teatre Municipal. Alonso, que l'any passat per aquestes mateixes dates va competir contra quatre jugadors, amb les mateixes condicions de no veure-hi, ahir es va superar afegint un cinquè rival. En poc menys de dues hores, el GM va endur-se les partides contra Biel Horta, Josep Serra, Josep Sabatés, Xavier Torres i Marta Palés, membres del Gerunda, el seu club. Sense la possibilitat de veure com està cada una de les cinc partides que disputa, Alonso ha d'activar encara més les seves capacitat de memòria. Jugar simultànies a cegues està a l'abast de pocs i als seus 25 anys el Gran Mestre gironí, que va ser campió d'Espanya molt jove, el 2011, superant Miquel Illescas en la final del 2011, n'és un. L'escaquista es col·loca d'esquenes als altres cinc jugadors, amb els ulls tapats, i escolta com els seus adversaris canten els moviments. Després, ja és cosa del cervell recordar com estava la partida amb cada un d'ells i quin és el millor moviment a fer. L'any passat Àlvar Alonso va llançar-se per primera vegada al repte de jugar simultànies a cegues i, vist l'èxit, ahir ho va repetir... i millorar.