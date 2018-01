Chicho ja dirigeix el Peralada

Narcís Pèlach Chicho ja dirigeix des d'ahir el Peralada, i diumenge es podrà asseure a la banqueta del club xampanyer al camp del Mallorca. L'acord entre el Girona i el Figueres per tal que el fins ara tècnic de la Unió quedi desvinculat de l'equip i pugui assumir el filial gironí està tancat. Inclou una contraprestació econòmica i la presència del Girona a Vilatenim per disputar un amistós amb el Figueres durant els pròxims mesos, coincidint amb el centenari del club empordanès. Al vespre, tant el Figueres com el Girona i el Peralada van donar oficialitat a l'operació; abans, la Unió ja havia donat el seu vistiplau perquè Chicho ja pogués començar a preparar amb els seus nous futbolistes, en una doble sessió a Torres de Palau, el partit de diumenge al camp del Mallorca, en la represa de la lliga de Segona B després de l'aturada de Nadal.

El Girona, d'aquesta manera, ha acabat sortint-se amb la seva a l'hora de resoldre el problema que els havia generat la sobtada marxa d'Arnau Sala rumb a la Xina per ser el segon de Raül Agné al Nei Mongol. Inicialment, la direcció esportiva havia pensat en Juan Carlos Moreno, que formava part de l'àrea tècnica, però poc després de ser anunciat com a entrenador, hi va renunciar per motius personals. Activat el Pla B, la primera opció era Chicho, per la seva joventut (29 anys) i pel seu coneixement del Girona (s'hi va formar com a jugador) i del Peralada. Les converses entre els clubs van arrencar el cap de setmana i es van acabar de concretar ahir.

A Figueres, mentrestant, els entrenaments els està dirigint aquesta setmana l'exjugador Damià Abella, que era el segon de Chicho. De moment assumeix la banqueta de manera interina i té assegurat ser l'entrenador de la Unió, com a mínim, aquest diumenge contra l'Horta a Vilatenim (12.00). Al seu costat hi tindrà el preparador físic Aitor Yeto i la resta de membres del cos tècnic. La Unió, una vegada confirmada la marxa de Chicho, vol prendre's uns dies de reflexió per determinar com reestructura el seu organigrama.

Mentrestant, Chicho seguirà treballant amb la plantilla del Peralada preparant el partit de diumenge a Mallorca.