El CSKA examina la reacció del Barça al Palau Blaugrana

El FC Barcelona Lassa rep aquest dijous al Palau Blaugrana el CSKA Moscou (21.00, Esport3/Movistar+) en la 16a jornada de la fase regular de l'Eurolliga. Serà una prova per mesurar la seva millora, després del seu primer triomf a domicili a Europa (Khimki ) i dues victòries més a la Lliga Endesa (Fuenlabrada i Gipuzkoa), en una arrencada d'any decisiva per als catalans. El CSKA arriba al Palau com a líder, amb 12 victòries per tan sols 3 derrotes.