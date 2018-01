El davanter Marc Cosme (Badalona) reforça l'Olot

L'Olot ha anunciat i presentat aquest mateix migdia el fitxatge del davanter Marc Cosme, un punta de referència que arriba a la Garrotxa procedent del Badalona, també del grup tercer de Segona B, on ha tingut poca continuïtat durant aquest curs. Cosme és un futbolista valencià, de 26 anys, que també té experiència a Tercera amb l'Olímpic i el Torre Levante, i ofereix un perfil que agrada al tècnic Raúl Garrido.

Marc Cosme es va formar en les categories inferiors del Castelló, club amb el qual va arribar a debutar a Segona A (maig del 2010). La major part de la seva carrera l'ha desenvolupat, però, a la Tercera valenciana. El seu millor any va ser amb l'Olímpic de Xàtiva fent 19 gols en 42 partits. Un rendiment que li van permetre fitxar l'estiu passat pel Badalona, sense acabar tenint el protagonisme esperat (11 partits, 2 de titular). La seva alçada (medeix 1'89m) el converteixen en un especialista en el joc aeri però també té mobilitat i capacitat per associar-se i jugar d'esquena.

"És un bon lloc per retrobar la confiança. Crec que tinc un bon salt per aprofitar centrades laterals i en el joc directe. Em fa falta retrobar les bones sensacions", ha explicat el nou jugador de l'Olot durant la presentació. Per la seva banda el secretari tècnic Sergi Raset ha detallat que "hem fet un esforç perquè en Marc pugui ser aquí. Serem més forts, serem més competitius i tindrem més opcions de fer gol".