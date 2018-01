El Madrid afronta amb «il·lusió» el duel de Copa al camp del Numància

Amb el 0-3 contra el Barça ja paït, el Reial Madrid estrena avui el 2018 al camp del Numància en l'anada dels vuitens de final de la Copa del Rei (21.00, Gol). Un partit en què Zinedine Zidane farà jugar els menys habituals per intentar, això sí, sumar un bon resultat de cara a la tornada. Homes com Kiko Casilla, Marcos Llorente i Dani Ceballos, entre d'altres, es perfilen com a titulars. Per a Zidane, el seu equip afronta el duel «amb il·lusió», a banda de recordar que «encara ens queden les tres competicions i esperem donar el màxim cada partit. Tenim la il·lusió de passar aquesta ronda».