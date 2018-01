El Torneig Ramon Sitjà ja coneix els seus finalistes

El Bàsquet Girona i el Bàsquet Cornellà disputaran aquest migdia (12:30) al pavelló Ramon Sitjà de Girona la final de la quarta edició del Torneig d'Any Nou de categoria U15 que se celebra a la ciutat des del passat dimarts. El Bàsquet Girona es va desfer ahir en una de les semifinals del Bàsquet Manyanet Molins per un clar 70-35 al marcador. El seu rival d'avui, el Cornellà, tampoc va tenir massa problemes per superar el JAC Sants, al que va vèncer per 47 a 78.