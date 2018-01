El València salva un valuós empat a la Copa abans de rebre el Girona

LAS PALMAS-VALÈNCIA

las palmas: Chichizola, David Simón, Borja Herrera (Ximo, min. 73), Gálvez, Bigas, Tana, Aquilani (Javi Castellano, min. 63), Momo, Samper (Toledo, min. 88), Viera i Calleri. valència: Jaume, Montoya, Lato, Ezequiel Garay, Vezo, Maksimovic, Nacho Gil, Kondogbia (Dani Parejo, min. 46), Andreas Pereira (Rodrigo, min. 59), Santi Mina (Guedes, min. 66) i Zaza. Gols: 1-0, Calleri (min. 35). 1-1, Rodrigo (min. 85). Àrbitre: Undiano Mallenco. Va amonestar Gálvez, Ximo i Calleri (Las Palmas); Zaza (València). Estadi: Gran Canaria, 16.685 espectadors.

Amb dues derrotes havia acomiadat l´any el València i aquest 2018 tampoc l´ha encetat amb victòria el proper rival del Girona. Això sí, l´1-1 d´anit a Las Palmas té un cert regust a triomf. Sobretot per com van anar les coses i perquè encara queda el duel de tornada dels vuitens de Copa, previst per la setmana vinent a Mestalla. Rodrigo, amb una diana a les acaballes, va signar la igualada definitiva, un resultat que deixa en cert avantatge el conjunt valencianista pel que fa al global de l´eliminatòria.

Va arrancar un pèl ensopit l´equip visitant, superat en algunes ocasions pels canaris, que s´arribarien a avançar gràcies a una diana de Calleri poc després de la mitja hora de joc. L´entrada de Parejo, Rodrigo i Guedes va rentar la cara al València, que acabaria tancant el seu rival i gaudint de bones oportunitats. Una d´elles, al 85, va acabar amb la diana de Rodrigo. Un gol salvador. Ara, els de Marcelino tenen només dos dies per preparar la cita d´aquest dissabte a Mestalla contra el Girona (16:15 hores).

Costa debuta amb gol

Tres partits més dels vuitens de final de la Copa es van jugar ahir. Un dels més esperats era la visita de l´Atlètic de Madrid al camp d´Esports de Lleida. Tot i que l´equip local va sortir molt fort, els de Diego Simeone no van perdonar i es van acabar emportant una victòria contundent (0-4). Un dels gols dels matalassers el va anotar Diego Costa, que ahir encetava la seva segona etapa a l´Atlètic marcant quan només feia cinc minuts que estava al damunt de la gespa. Vitolo, una altra cara nova en aquest mercat d´hivern, també es va estrenar sortint al segon temps.

De la seva banda, l´Alabès d´Abelardo es va desfer sense massa problemes del Formentera a domicili (1-3) gràcies a un doblet de Demirovic i un tercer gol de l´exblaugrana Munir. I el Sevilla també va deixar la seva eliminatòria pràcticament encarrilada amb un 0-2 al camp del Cadis. Avui es completarà la jornada de vuitens amb els duels del Barça a Balaídos, de l´Espanyol al Ciutat de València, del Reial Madrid a Sòria i el Leganés-Vila-real.