Chicho: «Si no ho hagués acceptat, no m'ho hauria perdonat mai»

Narcís Pèlach, conegut com a Chicho, va ser presentat ahir al migdia com a nou entrenador del Peralada-Girona B, dissetè classificat de Segona B. El fins fa un parell de dies tècnic del Figueres, equip de Tercera Divisió, va estar acompanyat pel seu nou tècnic ajudant, Javi García, i pel president de l'entitat, Miquel Llobet.

Chicho, gironí de 29 anys i que ha firmat fins a final de temporada, debutarà aquest diumenge (12 h) a Son Moix, en el camp del líder, el Mallorca. L'extècnic del futbol base del Figueres i de la Unió Girona es va mostrar il·lusionat amb el salt a la categoria de bronze i també va tenir paraules d'agraïment cap al Figueres. «És un repte espectacular que em motiva molt per fer un pas endavant en la meva carrera professional i poder així tornar a un lloc a on vaig estar molt temps i molt bé», declarava, abans d'afegir que tenia «moltes ganes» de començar una aventura per la qual se sent «preparat» per tot. Sobretot, perquè el seu nou equip es mantingui. «Tinc ganes d'intentar salvar el Peralada perquè crec molt en aquest projecte i també en la plantilla que tinc entre mans».

Tot i que ja s'ha posat el xandall i ha dirigit algun entrenament, Chicho admetia ahir que encara «no he vist tot el que m'agradaria» al conjunt empordanès. Tot i així, «la gent del club m'ha posat al dia, de tot el que ha passat a la primera volta». Per tant, ara només cal posar-se a treballar. «La meva feina és la de prendre decisions que millorin la posada en escena i que l'equip pugui sumar més punts dels que ha aconseguit fins ara. També m'haig de posar al dia amb la categoria, però estic ben envoltat de gent que sí que la coneix i que crec que m'ajudarà moltíssim», valorava.

Després d'una primera presa de contacte, Chicho deia estar «encantat» amb els futbolistes que té a les seves ordres i considera que hi ha «molt talent», suficient per mantenir-se. Tot i això, no va rebutjar la possibilitat de reforçar-se durant aquest mes de gener. «Si el club considera oportú que es faci algun canvi i que arribin cares noves, es fara. Entrenaré a la gent que hi hagi».

Elogis per al Peralada, però també per al Figueres, equip al que ha entrenat aquestes últimes temporades. «Entenc a totes les parts, però crec que també se m'ha d'entendre a mi. He rebut una proposta que em motiva moltíssim. No m'hauria perdonat mai de la vida no agafar-la. Tinc moltes paraules d'agraïment cap al Figueres per haver-me donat l'oportunitat de donar el tret de sortida a la meva carrera com a entrenador».

A més, desitja tot el millor a partir d'ara al club de Vilatenim. «Estic del tot convençut que el cos tècnic que hi ha tindrà la capacitat de tirar aquesta situació endavant. Es tracta d'una gent molt professional, preparada i que té un coneixement molt alt de la plantilla. Crec que la decisió que s'ha pres en aquest sentit és molt encertada», va concloure.