L'Espanyol perdona i es complica seguir a la Copa

La falta d'encert i els errors puntuals van penalitzar, una vegada més, l'Espanyol, que va perdonar a la segona part el Llevant i ara es veu amb un peu fora de la Copa abans d'afrontar el partit de tornada de vuitens al Ciutat de València. I això que les coses es van posar aviat de cares per als catalans, perquè abans de la mitja hora Gerard Moreno els posava per davant rematant de cap una precisa centrada de Piatti per la banda esquerre. L'alegria va durar poc. Abans del descans el Llevant empatava amb un gol de Morales gràcies a un polèmic penal que Fernández Borbalán no hauria d'haver concedit: les mans de Víctor Sánchez es podrien haver considerat involuntaries i, a més, hi havia el dubte si instants abans la pilota s'havia perdut per la línia de fons.

L'equip de Quique no va perdre la cara al partit, tot i que la primer ocasió de la segona part va ser dels visitants: Boateng va tenir l'1-2, avortat per Diego López, ahir titular a la Copa en detriment del gironí Pau López. El duel era entretingut i va quedar desnivellat a vint minuts del final. L'1-2 d'Ivi va deixar glaçada la grada del RCDE Stadium, que una nit més, va presentar una discretíssima entrada. En la recta final l'Espanyol no es va voler donar per vençut. Sergi Darder va enviar una pilota al pal (Sergio García també hi havia topat a l'inici de la segona meitat) i el porter visitant Raúl va evitar el 2-2 de Gerard Moreno pràcticament en la darrera ocasió del partit, ja en l'afegit. No hi va haver manera de marcar i, d'aquesta forma, la Copa es complica per als espanyolistes, que dimecres que ve hauran d'anar a guanyar al Ciutat de València fent més d'un gol al bloc de López Muñiz.