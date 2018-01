L'Olot potencia el seu atac amb el fitxatge del davanter Marc Cosme, procedent del Badalona

Si l'Olot s'ha plantat al Nadal en zona de descens és, en part, pel poc encert en la rematada. És per això que, aprofitant l'obertura del mercat d'hivern, la direcció esportiva que encapçala Sergi Raset ha decidit posar fil a l'agulla i moure fitxa el més aviat possible. Així doncs, i abans de reprendre la competició rebent l'Hèrcules aquest cap de setmana, l'entitat feia ahir oficial l'arribada de Marc Cosme. Es tracta d'un davanter de 26 anys que arriba procedent del Badalona. Amb els escapulats no ha tingut la continuïtat que esperava (10 partits, 2 d'ells com a titular), pel que ha decidit canviar d'aires i traslladar-se a la Garrotxa.

Cosme, forjat a les categories inferiors del Castelló, va arribar a debutar a la Segona Divisió A el mes de maig del 2010. Tenia 18 anys quan va disputar 13 minuts al camp del Numància, en un partit en què el seu equip acabaria perdent (2-1). Gran part de la seva carrera l'ha desenvolupat a Tercera. El seu any més destacat el va viure a l'Olímpic de Xàtiva, marcant 19 gols en 42 partits. Uns números suficients per cridar l'atenció del Badalona. Destaca per la seva envergadura (1,89 metres) i un dels seus punts forts és el joc aeri. «Olot és un bon lloc per retrobar la confiança. Crec que tinc un bon salt per aprofitar les centrades laterals i el joc directe. Em falta retrobar les bones sensacions», va explicar Cosme durant la seva presentació.