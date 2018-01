L'Spar Citylift crida a la remuntada a Fontajau per seguir viu a l'Eurocup

L'Spar Citylift Girona crida a la remuntada. L'Uni vol seguir viu a l'Eurocup i dijous que ve (20.00) el suport de l'afició pot ser determinant per accedir als vuitens de final eliminant un enganxós Olympiacos que ahir, a la seva pista, va gaudir d'un arbitratge molt plaent. Èric Surís ja hi comptava amb la duresa de les gregues, però que a més a més l'equip penalitzat per les faltes, ja només d'entrada, fos l'Uni, va resultar desconcertant. Martínez, Evans i Colhado ja tenien dues faltes al primer quart mentre a l'altra zona les locals hi podien fer de tot. Tot i que a la segona part les gironines van donar la volta al marcador, al final, entre els àrbitres i alguna pilota perduda la victòria va ser per a l'Olympiacos, tot i que per cinc punts remuntables la setmana que ve a Girona.

El consol del partit d'ahir és, com admetia Surís als vestidors, que l'equip havia sortit viu de Grècia. La victòria, és clar, hauria encarrilat l'accés a vuitens, encara que haver perdut per un marcador ajustat i en un partit tan brusc, segur que servirà per esperonar la grada i les mateixes jugadores. Les coses es van començar a complicar de seguida per a l'equip de Girona, que en els primers deu minuts va tenir en Mendy i Romeo (22 punts) les jugadores més destacades. L'Uni estava incòmode, la defensa de l'Olympiacos era duríssima i en els primers 20 minuts l'Spar Citylift només va ser capaç d'anotar 24 punts per marxar al descans set punts per sota.

El pas pels vestidors va servir per reactivar l'Uni, que al tercer quart va oferir la seva cara més reconeixible i va aconseguir remuntar el partit, amb Romeo (que va acabar amb sis triples) de líder. Es va entrar a l'últim parcial cinc amunt (41-46) gràcies a un 10-22 que havia silenciat l'afició grega, encara que quedava massa partit per davant. A sis minuts del final, just quan l'Spar Citylift havia assolit el màxim avantatge (43-49) tot es va tornar a torçar. L'Olympiacos va aconseguir empatar el partit (49-49) i en el cara o creu final es va endur el premi seguint amb la seva defensa més enllà del límit i, a partir de la quarta falta de Colhado, trobant les seves interiors. Els últims 12 segons van tenir de tot. Amb 63-58 una antiesportiva sobre Romeo va permetre l'Uni situar-se 63-60 i disposar de pilota, però la va perdre. i sobre la botzina els àrbitres van xiular una falta increïble que va donar dos punts extres a les gregues (65-60).