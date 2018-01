L'Uni organitza el desplaçament de l'afició a la Copa de la Reina de Saragossa

L'Spar Citylift Girona organitza el desplaçament per a socis i simpatitzants per a la Copa de la Reina de bàsquet que es disputarà els dies 20 i 21 de gener a Saragossa. El club ha creat una oferta especial per a l'ocasió que té un cost de 120 euros i que inclou el viatge en autobús, una nit d'hotel en habitació doble (s'inclou l'esmorzar), l'abonament per als partits i un equip d'animació. En cas que es desitgi una habitació individual el cost tindrà un suplement de 20 euros. La sortida en autobús serà el dissabte dia 20, a les 7 del matí, des del mateix Pavelló de Fontajau de Girona i, un cop a Saragossa, es podran veure les dues semifinals i la final. L'arribada està prevista per al diumenge 21, a les 7 del vespre. L'Uni coneixerà el seu rival a les semifinals de la Copa aquest dilluns al migdia (12.00) durant el sorteig del quadre de competició que es farà a l'Ajuntament de la capital aragonesa.