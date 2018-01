El Madrid sentencia un Numància amb 10 jugadors amb dos gols de penal

El Madrid va estrenar el 2018 amb una discreta actuació, salvada in extremis amb els gols d'Isco, de penal, i Mayoral al 89' i 91'. Gareth Bale, també de penal al minut 35, havia posat per davant a un Madrid que es va diluir poc a poc, amb poca participació dels Asensio, Ceballos i Llorente, davant un Numància que va creure fins al final en les seves opcions.

Malgrat les rotacions, el Madrid va saltar amb intensitat per començar amb bon peu el 2018. No es va acovardir però el quadre sorià, en una clara declaració d'intencions, va gaudir fins i tot de les primeres arribades amb perill. Higinio, un malson per Theo, va portar les mans al cap de l'afició local un parell de vegades en els primers compassos.

L'equip de Jagoba Arrasate va reclamar un penal de Theo sobre l'exjugador del Girona Dani Nieto. Un minut que va poder canviar el partit. I és que en la següent jugada, Estrada Fernández va assenyalar pena màxima a l'altra àrea, en un altre bon eslàlom de Lucas Vázquez. Bale no va perdonar i Asensio va tenir un xut llunyà abans del descans, però el Madrid va seguir sense trobar els tres pals malgrat el seu domini.

Els de Zidane van abaixar el ritme a la represa, van abandonar la pressió i van donar ales i fe a un Numància que va demostrar la seva condició d'aspirant a tornar a Primera. El Madrid va permetre créixer els fantasmes de la manca de gol fins que Isco va posar el 0-2 des dels 11 metres i, ja en el descompte, Mayoral va sentenciar a Sòria fent el tercer, salvant del parany als blancs.