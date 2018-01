La segona unitat aprova

La segona unitat del Barça va arrencar ahir a la tarda un valuós empat de Balaídos en l'anada de vuitens de final de la Copa del Rei. Era l'estrena de 2018 tant pera l Celta com per als blaugrana i a pesar que l'1-1 deixa oberta l'eliminatòria, el Barça va donar per bo el marcador tenint en compte que va reservar els seus millors jugadors (Messi, Suárez, Iniesta) i podrà sentenciar a casa dijous que ve (21.30). Arnaiz va ser l'encarregat d'avançar el Barça al quart d'hora de joc i Pione Sisto, qui va establir l'empat que acabaria sent definitiu a la mitja hora.

Sense Messi, Suárez o Iniesta, Ernesto Valverde va donar l'alternativa a un onze de menys habituals que va resoldre amb bona nota. El Barça va manar en un duel d'alternatives al que un Celta més reconeixible no va saber ficar mà malgrat tenir també les seves ocasions. Després dels gols, el conjunt culer va dominar a la segona part, i va perdonar la sentència al mig del retorn testimonial de Dembélé, un cop superada la seva lesió.

El Barça va guanyar la partida d'inici amb molta presència al mig del camp, en una batalla de pressió, sense porteries, que va encaminar a poc a poc. Un André Gomes especialment inspirat es va inventar la jugada del primer gol de la tarda, en un bonic desbordament per la banda esquerra que va acabar en una centrada que va trobar a Arnaiz. El del planter va demostrar el seu olfacte de gol en la Copa i amb el primer equip blaugrana.

El Barça va afermar el seu domini, però el Celta va posar en pràctica el seu joc a la contra. Aquí va treure profit el quadre local de les imprecisions dels recanvis del rival. Es va deixar notar la falta de minuts en passades tortes i regals que va aprofitar el conjunt de Juan Carlos Unzué per avisar, especialment amb la velocitat de Iago Aspas o Sisto i l'olfacte de Maxi Gómez.

En l'aparent calma, el Celta va desencadenar la tempesta amb aquest triangle ofensiu. Sisto va córrer per banda esquerra i l'uruguaià va posar la pilota a Aspas, que es va trobar amb el travesser. En el rebuig, entre el pal i Cillessen, Sisto va ser l'únic que no es va deixar marejar per la carambola i va afusellar l'empat 1-1. El Celta va tornar al partit i també ho va fer la guerrilla, amb xuts de Wass i Paulinho amb cert perill abans del descans.

Després del pas per vestuaris, la tempesta va ser d'aigua i vent sobre Balaídos. El Celta no va donar continuïtat als seus millors minuts i el Barça es va fer amo del partit. No hi va haver oposició al domini culer, que va perdonar per partida doble per mitjà d'Arnaiz i amb una altra pilota al travesser de Busquets. L'entrada de Emre Mor va portar la reacció local, amb dues bones ocasions a 20 minuts del final.

El botxí en el torneig del K.O. de l'Atlètic i del Reial Madrid els dos últims anys va fer un pas endavant per evitar el monòleg català en el tram final. Van ser 20 minuts freds per Dembélé en el seu retorn des que es lesionés en el seu tercer partit com a blaugrana. Cent dies després va tornar el futbolista cridat a suplir l'absència de Neymar, amb una ocasió i clars símptomes de falta de ritme, però el Barça va treure un resultat favorable amb les seves millors peces descansant. Diumenge serà el torn per la lliga. Arribarà el Llevant al Camp Nou (16.15) i llavors sí que hi seran Messi i Suárez amb els millors.