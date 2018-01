El Barça fa el primer regal de Reis

La primera plantilla del Barça es va exercitar ahir divendres al Miniestadi, en el ja tradicional entrenament a portes obertes de la vigília de Reis, que va reunir fins a 12.346 aficionats, i que va comptar amb tots els jugadors disponibles per preparar el partit de Liga contra el Llevant de demà al Camp Nou (16.15 h).

Després de l'empat a Balaídos contra el Celta de Vigo (1-1) en l'anada dels vuitens de final de la Copa del Rei, que deixa l'eliminatòria oberta per a la tornada a Barcelona el proper dijous, tant els titulars com la resta de jugadors es van exercitar davant un públic molt infantil per fer les seves delícies a la manera que van seguir preparant-se per al proper compromís. La sessió no va servir per revelar cap tàctica de cara al partit contra el conjunt valencià, però sí per apropar l'equip a l'afició, que va poder veure els famosos rondos de ben a prop i, després de diversos exercicis, els minipartits en què Messi, Suárez o Iniesta van participar després de descansar i perdre's el partit de dijous contra el conjunt gallec.

En canvi, els titulars a Vigo van fer només treball de recuperació i van finalitzar abans la sessió per signar autògrafs i fer-se fotografies amb els aficionats i nens de les associacions socials i benèfiques presents. La sessió va comptar amb els jugadors disponibles del primer equip i també van participar Moisès, Arnaiz i Varo del filial. Per la seva banda, Rafinha va fer treball específic al gimnàs i Arda Turan no es va entrenar a causa d'un procés febril. Els blaugrana faran un últim entrenament avui a la Ciutat Esportiva Joan Gamper, en una sessió prevista per a les 12.00 hores amb la posterior compareixença del tècnic, Ernesto Valverde, davant els mitjans.



Coutinho i Mina

Tot i que l'actualitat blaugrana va passar ahir per el Miniestadi, la junta directiva encapçalada per Josep Maria Bartomeu treballa molt ràpidament per incoporar com més aviat millor el migcampista brasiler del Liverpool, Philippe Coutinho. Les últimes informacions asseguraven que el club anglès començava a tòrcer de manera gairebé definitiva el braç davant la voluntat del jugador de sortir i de l'oferta de l'entitat blaugrana, que podria ser d'uns 120 milions d'euros fixes més 40 de variables. L'altre nom propi és el del central Yerri Mina, el qual el seu club, el Palmeiras, ja va manifestar que si el Barça paga el que correspon el deixarà marxar.