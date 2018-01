Messi i el club, en una hipotètica independència

Leo Messi podria trencar el contracte recentment renovat i convertir-se en agent lliure en l'hipotètic cas d'una independència de Catalunya i sempre que el Barça quedés fora d'una de les grans lligues d'Europa. Segons una informació publicada per El Mundo i recollida per Europa Press, el contracte milionari signat per Messi i el FC Barcelona al novembre inclou un apartat que permetria a l'argentí deixar l'entitat en cas d'independència. Si Catalunya s'escindís d'Espanya i el Barça no aconseguís poder participar a la Lliga, la Ligue 1, la Premier League o la Bundesliga, l'argentí podria rescindir el contracte sense pagar aquests 700 milions d'euros i signar per un altre club com a agent lliure. No obstant això, la llei diu que en cas d'independència, no només el de Messi, sinó el contracte de tots els futbolistes de l'actual plantilla del Barça quedaria extingit.