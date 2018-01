Sergio Ramos podria estar fins a un mes de baixa

El capità del Reial Madrid, Sergio Ramos, no podrà jugar el partit de demà al camp del Celta de Vigo (20.45 h) per culpa d'una lesió muscular al soli de la cama esquerra. El central, que va ser sotmès a proves ahir divendres pels serveis mèdics del Reial Madrid, pateix una lesió muscular que el podria deixar fora entre quinze dies i un mes, encara que el club va explicar que està «pendent d'evolució».

L'absència de Sergio Ramos no serà l'única que tindrà Zidane per confeccionar la seva defensa pel sempre exigent compromís a Balaídos. A més del defensa andalús, el tècnic francès no podrà fer jugar Dani Carvajal, sancionat per la seva expulsió per vermella directa en l'últim partit de Lliga, davant el Barça, al Bernabéu.