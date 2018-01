Chicho debuta amb un valuós empat contra el líder

Bon debut de Narcís Pèlach "Chicho" com a tècnic del Peralada arrencant un valuós empat de Mallorca contra el totpoderós líder que no ha perdut cap partit en 20 jornades. Els empordanesos sumen ara 18 punts, els mateixos que té el Balears, però es troben en descens per pitjor diferència de gols. La permanència la marca el Llagostera amb 19 punts tot i que els blaugranes encara han de jugar aquesta tarda a Alcoi.

El Peralada ha fet un gran partit i sobretot en el tram final ha tingut ocasions claríssimes per tombar el gran favorit a l'ascens. Serrano, que reapareixia després de la lesió, Kevin Soni i, sobretot, Cesc Clotet haurien pogut donar el triomf als xampanyers. Clotet, en l'afegit, ha topat amb el travesser de Reina. A la primera part Kevin Soni també havia enviat un potent remat al pal.