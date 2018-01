El Citylift Girona es classifica per la Copa del Rei

El Citylift Girona s'ha classificat brillantment per la Copa del Rei d'hoquei que es jugarà a Lloret el mes que ve. Només quedava una plaça en joc, que s'havia de decidir aquest matí a la pista del Vendrell. L'empat o el triomf donaven el premi als gironins. Als locals només els valia guanyar. Al final el Girona ha sigut molt superior i no ha patit per assegurar els tres valuosos punts.

Marc Palazón i Pelicano han situat abans del quart d'hora de partit un 0-2 força concloent. Els locals han escurçat distàncies però Gelmà abans del descans ha fet el tercer. A la mitja part s'hi ha arribat amb un 2-3 que encara prometia emocions fortes. A la represa el Citylift Girona no ha donat opció al rival: Palazón i Pelicano han situat el 2-5 que els locals han retallat de penal abans del 3-6 de Gelmà. A 43 segons del final ha arribat el 4-6 definitiu.

El Girona i el Lloret, com a amfitrió, seran els representants gironins a la Copa.

Avui els selvatans han perdut clarament a casa contra l'Igualada (0-3) mentre el Corredor Mató Palafrugell també ha caigut contra l'Arenys de Munt (3-2) un rival directe en la lluita per la permanència a l'OK Lliga.