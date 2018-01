Coutinho ja és del Barça

El migcampista brasiler Philippe Coutinho s'ha convertit aquest dissabte en nou jugador del FC Barcelona després de rescindir el seu contracte amb el Liverpool, segons va informar l'entitat blaugrana, que ha blindat al fitxatge més car de la seva història amb una clàusula de 400 milions d'euros. Aquesta operació, que el Barça perseguia des de l'estiu, eclipsa el partit de lliga d'aquesta tarda contra el Llevant al Camp Nou, en el retorn de la Lliga a l'estadi.

Coutinho, de 26 anys, ha signat un contracte de cinc temporades i mitja de durada. El de Rio de Janeiro es converteix, a més, en el futbolista més car del club i ja hauria pagat al Liverpool un total de 120 milions d'euros que podrien ser 160 amb els 40 milions pactats en funció de les variables.

El brasiler ha estat internacional amb Brasil en 11 ocasions i ha jugat al seu país natal, al Vasco de Gama (2009-10), abans de fer el salt al Vell Continent. El seu primer equip a Europa va ser l'Inter de Milà, on va passar tres campanyes (2010-2013) debutant en la Lliga de Campions i després va vestir la samarreta de l'Espanyol en 16 partits i va aconseguir 5 gols.

Una temporada després, la 2012/13, Coutinho va posar rumb a Anfield, on ha explotat com a futbolista i ha ofert els seus millors partits. En aquestes cinc temporades i mitja, Coutinho ha disputat un total de 230 partits i ha marcat 53 gols i demostrat la seva capacitat de lideratge en els reds.

El migcampista de Rio serà presentat, probablement, demà mateix, però el Barça ha explicat en el seu comunicat que serà en les properes hores quan posi data i hora de la presentació de Coutinho, el segon jugador més car en la història del futbol.

Els 160 milions d'euros que pagarà -en funció de les variables- el FC Barcelona, pel brasiler només han sigut superats pel seu compatriota Neymar que va ser venut al París Saint-Germain l'estiu passat per la xifra de 222 milions, precisament pel Barça. Coutinho ha jugat en la majoria de les seleccions de base de Brasil i en el seu palmarès té diverses participacions al MIC, el Mundialet de la Costa Brava.

El pròxim jugador a arribar podria ser el central colombià Yerray Mina,de 23 anys. Segons Rac1 el jugador provinent del Palmeiras arribaria a Barcelona per uns 12 milions d'euros.

Tot això ha eclipsat el partit d'aquesta tarda al Camp Nou, on el Barça rep aquesta tarda el Llevant al Camp Nou (16.15 hores, Bein LaLiga) amb la intenció d'obrir el 2018 tan bé com va tancar el 2017 amb el seu triomf en el Clàssic al Santiago Bernabéu per 0 a 3. Ernesto Valverde no podrà comptar amb Sergio Busquets per sanció, ni amb Paco Alcàcer, encara lesionat. El Txingurri ha completat la convocatòria amb l'extrem del filial, José Arnáiz, i amb Dembelé, que torna a una convocatòria a la Lliga. El tècnic extrameny ha deixat fora de la convocatòria Aleix Vidal i Gerard Deulofeu. Al de Riudarenes ja el col·loquen fora de l'equip durant el mercat d'hivern, igual que a Rafinha i Arda Turan.

El Barça se centrarà avui en el Llevant abans de resoldre dijous que ve l'eliminatòria de Copa del Rei contra el Celta que va quedar igualada en l'anada a Balaídos (1-1). Coutinho podria debutar contra l'equip gallec.