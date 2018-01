L'Uni atropella el cuer Estudiantes a Fontajau i ja pensa amb l'Olympiacos

L'Spar Citylift Girona ha superat aquesta tarda sense massa dificultat a l'Estudiantes (91-47), cuer destacat de la Lliga Femenina a Fontajau (encara no ha guanyat cap partit després de 15 jornades de competició), en un duel sense massa color. Les madrilenyes només han pogut seguir el ritme de les gironines fins a les acaballes del primer temps (18-16). A la conclusió dels primers deu minuts, les de Surís ja guanyaven de nou (25-16).

A continuació, l´Spar Citylift Girona que tot sigui dit, tampoc ha fet el seu millor partit del curs, ha vist com a l'Estudiantes se li fonien els ploms, i això li ha permès marxar a la mitja part guanyant de 18 punts (46-28).

A la represa, l´'Uni s´ha limitat a fer proves –ha assolit una màxima de 46 punts (83-37)–, tot pensant amb la tornada dels setzens de final que jugarà aquest dijous a Fontajau (20 h), i on està obligat a remuntar després de caure a Grècia per cinc punts de diferència (65-60).

L´Uni necessitarà guanyar com a mínim de sis punts contra l´Olympiacos per accedir als vuitens de final de l'Eurocup. Tot el que no sigui això, significarà dir adéu a Europa molt abans del previst a principi de curs.

Aquesta serà una de les setmanes més dures del curs, i és que només 48 hores després del partit europeu, dissabte serà el líder Perfumerías Avenida de Salamanca qui visitarà Fontajau.