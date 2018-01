L'Uni no es fia de l'Estudiantes

L'Spar Citylift Girona rep aquesta tarda a Fontajau (18h) el Movistar Estudiantes. Les gironines tindran al davant un equip que encara no ha aconseguit cap triomf en els catorze partits de Lliga que ha disputat i que ha encaixat derrotes contundents com ara amb el Gernika (101-51) o el Permuferías Avenida, la setmana passada (60-99). A la seva pista, les d'Èric Surís hi van guanyar per 13 punts (71-84) de diferència.

De totes maneres, l'entranador gironí no vol que les seves jugadores es relaxin i pensin en pròxims compromisos, com és el cas de l'Olympiacos, el proper dijous on en què s'haurà de remuntar els cinc punts de desavantatge de l'anada a Grècia de l'Eurocup. Ni tampoc en dissabte, quan tocarà enfrontar-se al líder de la Lliga, un Perfumerías Avenida que ahir va guanyar al Nissan Extremadura.

Surís destaca del rival que «és un equip jove i amb ritme, motivat pel canvi d'entrenador de fa un parell de setmanes. Un equip que s'haurà d'estar en compte des del principi perquè el seu joc i ritme de partit exigirà una gran despesa física». Les jugadores rivals a tenir en compte són, l'americana Shayann Selby i les espanyoles Alejandra Quirinante i Celia Ménendez, que tenen bon llençament i són jugadores ràpides i molt mòbils. Les gironines venen de set partits sense perdre a la competició domèsitca, cosa que els ha fet assegur-se la segona posició, seguir l'estela del Perfumerías Avenida i classificar-se com a caps de sèrie per la Copa.