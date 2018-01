El Citylift Girona guanya al Vendrell i es classifica per a la Copa del Rei per primer cop

El Citylift Girona va guanyar el seu tercer partit consecutiu a la pista del Vendrell per 4 a 6 en l'últim duel de la primera volta. Amb aquesta victòria, els de Ramon Benito van aconseguir l'última plaça d'accés a la Copa del Rei que es disputarà a Lloret entre el 22 i 25 de febrer. És el primer cop que els gironins es classifiquen per aquesta competició, una fita que arriba dos anys després de l'ascens.

El Girona en feia prou amb un empat per accedir a la Copa, però al davant tenia el rival que li podia prendre l'última plaça d'accés per aquesta competició si guanyava.

El partit sempre va anar de cara pels jugadors gironins, que en cap moment van anar per sota en el marcador i van saber jugar amb cap davant un rival que va apretar durant tot el partit. El Citylift Girona va tenir el punt de sort de marcar després que ho fés l'equip local, i els dos gols seguits a l'inici de la segona meitat, que posaven el 2 a 5 al marcador, donaven la tranquil·litat necessària.

Amb la victòria a la butxaca, el tècnic Ramon Benito es mostrava «molt content» per la classificació i deia que ara els tocava «assaborir el moment», tot i això, al seu cap hi segueix tenint la Lliga, on veu cada cop més a prop la permanència. «És el principal objectiu. Després ja ens centrarem en d'altres qüestions», va afegir. El seu equip és setè amb 24 punts, a 14 dels llocs de descens, i està a només una victòria d'igualar les de l'any passat.

El Lloret va perdre ahir el seu segon partit consecutiu -la tercera seguida a la seva pista- i s'aproxima a tres punts dels llocs de descens per la victòria de l'Arenys de Munt davant el Palafrugell.

El Palafrugell va encaixar una nova derrota a la pista de l'Arenys de Munt per 3 a 2 i s'allunya de la permanència davant un rival directe que va marcar el gol de la victòria a falta de 2 minuts pel final.

Els de Xavier Garcia es van avançar al marcador a l'equador de la primera meitat, però a la represa els locals van aconseguir anotar dos gols en set minuts i es van posar per davant.

Els gironins van fer l'empat, de penal, a falta d'un quart d'hora per acabar el partit, però els locals es tornarien a avançar per posar el 3 a 2 definitiu.