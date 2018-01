Un cop de cap de Toril al temps afegit rescata un punt per a l'Olot

L'Olot va aconseguir sumar un punt davant un dels rivals més potents de la categoria, l'Hèrcules, un dels ferms candidats a disputar la promoció d'ascens a Segona A. Els olotins van haver de tirar d'èpica per aconseguir puntuar, ja que a vint minuts pel final els alacantins van aconseguir avançar-se en el marcador (Moha, m.71) i, fins a l'últim instant no van acabar de consumar la neutralització de l'empat (Toril, m.92).

Sota la pluja de la Garrotxa els primers que van fer-se amb el domini de la pilota van ser els visitants, mentre que els olotins, a mida que anaven passant els minuts, van anar agafant protagonisme sobre el terreny de joc.

Juanjo va ser el primer en posar a prova a Ginard, amb una volea a la sortida d'un còrner, però el porter olotí va reaccionar amb solvència. Els olotins, de la seva banda, van trobar el carril dret, amb Guzmán, com a principal punt d'arribada de jugades de perill. Guzmán arribava al lateral de l'àrea i combinava amb Uri Santos i Marc Mas, fent treballar de valent la defensa alacantina.

Però es va acabar la primera part sense que el marcador es movés. El més positiu era el domini dels olotins sobre el seu rival i tothom esperava que, a la represa, els de Garrido guanyéssin en profunditat i definició per acabar les jugades.

A la segona, doncs, l'Olot va sortir convençut de les seves possibilitats i així ho va demostrar. Uri Santos, després d'una bona centrada de Bigas, va ser el primer en provar-ho. Jose Martínez, el capità, també ho va provar , però no acabaven de trobar el camí cap al fons de la porteria.

La pluja cada vegada s'anava enfortint més i el partit es va començar a travar. A més, va començar el ball de canvis a totes dues bandes i, fet que va canviar el partit.

Els primers en aprofitar els seus canvis al terreny de joc van ser els alacantins. Moha, que havia entrat per Jose Fran al minut 68, va aconseguir anotar el primer gol del partit només tres minuts després d'entrar, en el 71.

L'Olot havia proposat el joc fins aquell moment i havia gaudit de les millors ocasions però era el rival qui aconseguia avançar-se en el marcador.

Però l'equip no es va rendir. Lluny de baixar els braços o reaciconar negativament a aquest revés l'Olot no va canviar la seva idea. Sabia que l'única manera d'aconseguir quelcom positiu era provant-ho i així ho va fer.

I fins a l'últim sospir ho van anar provant. Ja s'havia complert el temps reglamentari quan Toril va aconseguir saltar més que la resta per connectar una centrada amb el cap i endreçar-la al fons de la porteria de l'Hèrcules per aconseguir un punt que, vist el rival i com s'havia posat el partit, té gust de victòria.

Amb aquest punt l'Olot se situa, amb 16, a dos punts de l'Atlètic Balears, equip que ocupa la plaça de promoció. El proper diumenge visiten el camp del Sabadell.