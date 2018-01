Coutinho es presenta, lesionat, com a nou jugador del Barça

Phillippe Coutinho ja és oficialment jugador del FC Barcelona. El brasiler ha firmat el seu nou contracte amb el club blaugrana aquest dilluns al migdia i seguidament s'ha presentat davant l'afició. Tanmateix, per veure'l en acció caldrà esperar i és que els serveis mèdics del Barça han detectat durant la revisió mèdica rutinària que pateix una lesió evolutiva al recte anterior de la cuixa dreta. El temps de baixa se situa al voltant dels 20 dies.

L'internacional brasiler, que ha signat pel que resta de temporada i cinc campanyes més amb una clàusula de rescissió de 400 milions d'euros, no podrà debutar així en la tornada de la Copa del Rei contra el Celta ni tampoc en el següent compromís a Laliga Santander enfront la Reial Societat.

Coutinho no havia jugat els dos últims partits amb el seu anterior club, el Liverpool anglès, a causa d'unes molèsties que s'havien interpretat com un gest de força del jugador per forçar el seu traspàs al FC Barcelona, ??però la revisió mèdica ha detectat i confirmat la lesió muscular.