L'home dels 160 milions d'euros que va despuntar tres anys seguits al MIC

Philippe Coutinho va viure ahir el seu primer dia complet com a jugador del FC Barcelona després que dissabte al vespre el club anunciés el seu fitxatge procedent del Liverpool. El mitjapunta brasiler no va ser al Camp Nou per presenciar en directe el partit contra el Llevant però al vespre es va deixar veure a l'Auditori 1899 per ser fotografiat. Avui serà presentat aquest migdia després de sotmetre's a la revisió mèdica pertinent. Als seus 25 anys, Coutinho torna a Barcelona -havia jugat a l'Espanyol la segona volta del curs 2011-12- per incorporar-se al Barça després de despuntar al Liverpool, on militava des del 2013. Ha estat a Liverpool aquests últims anys on Coutinho ha mostrat el seu millor futbol i exhibit el repertori que ja de ben jovenet ensenyava. Malgrat que el passat i el present el vinculen amb Barcelona, Coutinho va conèixer abans les comarques gironines. I és que durant tres anys consecutius va coronar-se campió del MIC, sent un dels jugadors més destacats de les edicions de 2006, 2007 i 2008 del tradicional torneig de futbol base que es disputa a les comarques gironines per Setmana Santa.

Format al Vasco de Gama i internacional en totes les categories inferiors amb el Brasil, Coutinho formava part de la canarinha cadet que va participar també en els actes del 75è aniversari del Girona amb un partit amistós amb la sub15 contra el conjunt blanc-i-vermell cadet (2005-06). Aquell dia, la canarinha no va tenir pietat dels gironins i es va imposar per 0-11. Al Girona hi havia entre altres, Albert Quintanas, Andrés Díez, Fran Pérez i Marc Rovirola. Aquell mateix any, Coutinho s'adjudicaria el títol del MIC i repetiria èxit els dos anys següents. Precisament en el darrer (2008), va ser quan Coutinho va coincidir amb l'exblaugrana Neymar a l'equip i les seves actuacions van meravellar tothom.

Els vistaires de molts clubs van agafar bons informes del migcampista però va ser l'Inter de Milà qui es va endur la perla de la canarinha gràcies a les gestions de l'exjugador del Palamós i membre de l'àrea d' scoutting del conjunt italià, Toni Lima. Va arribar a canvi de 3,5 milions d'euros amb 18 anys al Giuseppe Meazza. La joventut i les lògiques dificultats d'adaptació al futbol italià no va trobar la continuïtat que desitjava. Sí que va rendir a Montjuïc vestit de blanc-i-blau a les ordres de Pochettino la segona volta del curs 11-12. El seu bon paper a l'Espanyol no li va servir per tenir minuts a l'Inter, que al gener del 2013, el va traspassar al Liverpool a canvi de 10 milions d'euros. Ara el Barça, en pot haver pagat 160.



Tàndem amb Neymar el 2008

En cinc temporades a Anfield Road no només s'ha convertit en el gran referent del Liverpool sinó que ha explotat com a futbolista de màxim nivell, quelcom que en les seves participacions al MIC, ja insinuava. Així ho recorda el director del torneig, Juanjo Rovira. «És l'únic jugador que ha estat capaç de guanyar tres edicions del MIC. Recordo que va generar molta expectació sobretot en l'edició en què va coincidir amb Neymar. «Sempre anaven junts. Es veia que tenia alguna cosa que el feia especial i diferent. Quan rebia la pilota passaven coses», explica Rovira.