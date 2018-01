L'Uni apallissa el cuer i se centra en la remuntada europea

Un cop acabat el partit de dijous a la pista de l'Olympiacos, Eric Surís era conscient, tot i no dir-ho públicament –tots els tècnics tiren del tòpic de cal anar partit a partit- que el duel d'ahir contra l'Estudiantes s'havia de convertir en un pur tràmit. D'arguments en aquesta línia no n'hi faltaven. Les madrilenyes arribaven a la cita de Fontajau sense conèixer el triomf després de catorze jornades de lliga. I així va ser. La lògica es va complir.

L'Estudiantes només va poder seguir el ritme de l'Spar Citylift Girona fins a les acaballes del primer període (25-16). Amb el cap més a Europa que a la lliga, les gironines van convertir les madrilenyes en una autèntica joguina. Sense menysprear cap rival, l'Uni va fer i desfer com i quan va voler. L'Estudiantes va venir a Girona amb un sol joc de piles, i quan aquestes es van començar a gastar, l'Spar Citylift Girona ho va aprofitar per convertir el partit en un entrenament de nivell. Rosó Buch va iniciar el segon temps amb un triple que posava a l'Uni per damunt de la barrera dels deu punts (28-16). L'Estudiantes es va encallar i les de Surís van anar per feina. Amb un parcial de 10-3, les gironines assolien una màxima fins aquell moment de setze punts (35-19). Maria Conde s'exhibia amb un gran percentatge particular d'encert. Precisament, l'encert de l'Uni des de la línia de tres també era per destacar (50 % amb un 6/12). L'autèntic festival gironí encara havia d'arribar. La funció tot just acabava de començar. Després d'arribar al descans amb el partit sota control (46-28), l'Uni va millorar en defensa a la represa.

Èric Surís, conscient de la dura setmana que li espera a la plantilla que dirigeix, va aprofitar l'ocasió per donar molts minuts a les menys habituals. Laura Roig va jugar vint minuts i Núria Bagaria cinc. La primera va aprofitar a la perfecció l'oportunitat brindada per Surís. Roig va acabar amb 9 punts, 6 rebots i 18 de valoració. Bona mostra d'això, s'explica amb el fet que l'Estudiantes només va ser capaç d'anotar cinc punts en tot el tercer quart. Les de Fontajau van seguir millorant, i això es va traduir amb un parcial de 27-5 que posava una màxima de 40 punts a la fi del tercer quart (73-33).

L'Estudiantes va anar a comprar un nou joc de piles, però quan va ser l'hora de pagar, es va trobar que no portava diners per efectuar la compra.

Amb la feina feta, l'Uni es va limitar a seguir fent proves. L'Estudiantes, que ja feia estona que havia posat rumb cap a Madrid, va veure com l'Spar Citylift assolia una màxima de 46 punts (83-37). Feia minuts que les jugadores de l'Uni ja tenien el cap posat en el partit de tornada dels setzens de final que jugarà dijous a Fontajau (20 h), i que està obligat a remuntar després de caure a Grècia per cinc punts de diferència (65-60). Dijous, l'Uni necessita guanyar com a mínim de sis punts contra l'Olympiacos si vol accedir als vuitens de final de l'Eurocup. Tot el que no sigui això, significarà dir adéu a Europa segurament molt abans del previst per part del club a principi de temporada. Sigui quin sigui el resultat, dissabte (16 h) també a Fontajau, l'Uni tornarà a tenir un compromís d'alt voltatge. Menys de 48 hores després del cara o creu europeeu, serà el líder de la Lliga Femenina, el Perfumerías Avenida, que visitarà Girona. Així doncs, queda clar que l'Uni es juga aquests propers quinze dies bona part dels èxits de la temporada. I és que el cap de setmana del 20 i 21 d'aquest mes a Saragossa, les de Surís intentaran alçar per primera vegada a la seva història la Copa de la Reina.

Després del partit, l'Uni va tancar les festes de Nadal amb una Quina especial a les mateixes grades de Fontajau. Aquest migdia, l'Uni coneixerà el seu rival a les semifinals de la Copa en un sorteig del quadre de competició que es farà a l'Ajuntament de la capital aragonesa. Per altra banda, demà és l'últim dia per reservar el pack que la setmana passada el club va ofertar per a socis i simpatitzants per a la Copa que té un cost de 120 euros i que inclou el viatge en autobús, una nit d'hotel en habitació doble (s'inclou l'esmorzar), l'abonament per als partits i un equip d'animació.