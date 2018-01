L'Uni s'enfrontarà al guanyador del Sant Adrià - Mann-Filter a la Copa

El guanyador de l'eliminatòria de quarts de final entre el Sant Adrià i el Mann-Filter de Saragossa serà el rival de l'Spar Citylift Girona en la primera semifinal de la Copa que es disputarà entre el 19 i el 21 de gener a la capital aragonesa. Per l'altra part del quadre, el Perfumerías Avenida s'enfrontarà al vencedor del Gipuzkoa-Uni Ferrol. Els dos partits de quarts de final es jugaran el divendres 19, mentre que, l'endemà, dissabte, es disputaran les dues semifinals amb horaris encara per determinar. En principi, l'Uni hauria de jugar la primera semifinal, a les dotze del migdia, però si el rival són les amfitriones del Mann-Filter el partit es passarà a les quatre de la tarda i la semifinal que es jugarà a les dotze serà la de l'Avenida.

La final serà diumenge al migdia i tots els partits es disputaran al Principe Felipe, un pavelló amb capacitat per a més de 10.000 espectadors (tot i la idea de la FEB és només fer servir un part de l'aforament arribant com a màxim a les 6.500 localitats).

A l'espera de les opcions de Sant Adrià en els quarts de final i de Ferrol i Gipuzkoa per l'altra part del quadre, les amfitriones del Mann-Filter es perfilen com el rival més preparat per intentar evitar que Spar Citylift Girona i Perfumerías Avenida repeteixin de nou en la final un duel ja clàssic en el bàsquet femení espanyol dels últims anys. La temporada passada, amb Fontajau com a escenari, les castellanes es varen emportar el títol després d'una remuntada en el tercer quart amb un brillant Sílvia Domínguez.