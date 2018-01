L'Uni s'enfrontarà al guanyador del Sant Adrià - Mann-Filter a la Copa

El guanyador de l'eliminatòria de quarts de final entre el Sant Adrià i el Mann-Filter de Saragossa serà el rival de l'Spar Citylift Girona en la primera semifinal de la Copa que es disputarà entre el 19 i el 21 de gener a la capital aragonesa. Per l'altra part del quadre, el Perfumerías Avenida s'enfrontarà al vencedor del Gipuzkoa-Uni Ferrol. Els dos partits de quarts de final es jugaran el divendres 19, mentre que, l'endemà, dissabte, es disputaran les dues semifinals a les dotze del migdia i a les quatre de la tarda. En principi, l'Uni hauria de jugar la primera semifinal, a les dotze del migdia, però davant la possibilitat que el seu rival fossin les amfitriones del Mann-Filter el partit es passa a les quatre de la tarda i la semifinal que es jugarà a les dotze serà la de l'Avenida. "Hem seguit el sorteig de la Copa i només puc dir que tenim el màxim respecte per als dos possibles rivals en semifinals, perquè són dos bons equips amb l'afegit que el Mann-Filter serà l'amfitrió de la Copa i el Sant Adrià és l'equip revelació de la lliga", explica Èric Surís que, però, vol "aparcar la Copa aquí i no distreure'ns del que tenim ara més proper que és el partit contra l'Olympiacòs d'aquest dijous".

La final serà diumenge al migdia i tots els partits es disputaran al Principe Felipe, un pavelló amb capacitat per a més de 10.000 espectadors (tot i la idea de la FEB és només fer servir un part de l'aforament arribant com a màxim a les 6.500 localitats).

A l'espera de les opcions de Sant Adrià en els quarts de final i de Ferrol i Gipuzkoa per l'altra part del quadre, les amfitriones del Mann-Filter es perfilen com el rival més preparat per intentar evitar que Spar Citylift Girona i Perfumerías Avenida repeteixin de nou en la final un duel ja clàssic en el bàsquet femení espanyol dels últims anys. La temporada passada, amb Fontajau com a escenari, les castellanes es varen emportar el títol després d'una remuntada en el tercer quart amb un brillant Sílvia Domínguez.