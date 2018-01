Coutinho ja llueix de blaugrana

Philippe Coutinho va ser presentat ahir en societat com a nou jugador del FC Barcelona. El migcampista brasiler va assegurar que «moltes vegades» havia somiat «vestir la samarreta blaugrana, marcar en partits importants i guanyar títols» amb el seu nou club. Coutinho va voler deixar clar que era «una oportunitat única» i va agrair que el Liverpool entengués «bé» que aquest era el seu «somni». Al brasiler li va ser fàcil respondre per què ha triat el Barça i no d'altres clubs interessats en ell. «Perquè és el Barça. És un gran club, el millor del món, i grans ídols meus van passar per aquí. Ara tinc amics aquí i ha estat una decisió fàcil», va assegurar.

Després de reiterar en diverses ocasions que compleix el somni de jugar al Barça, el migcampista es va mostrar molt feliç i molt content· d'haver pres el vol definitiu cap a Barcelona, però agraït al seu anterior club. Vull agrair al Liverpool els cinc anys que hi he passat, als dirigents que van entendre bé que era el meu somni. Van intentar molt que em quedés, però van entendre que era el meu somni venir aquí», va explicar. De moment, el nou fitxatge blaugrana no podrà debutar amb l'equip per una lesió evolutiva al recte anterior de la cuixa dreta, que el tindrà uns 20 dies de baixa, i tampoc podrà jugar la Lliga de Campions al haver-ho fet amb els 'Reds' , però ja està en dinàmica blaugrana i disposat a jugar com més aviat. «En tinc moltes ganes», va comentar. «El meu somni era venir aquí, tenia una oportunitat única i no he tingut dubtes. Tinc un contracte de cinc anys, no podré jugar ara però espero gaudir molt aquí aquests anys. He jugat ja a La Lliga i espero adaptar-me el més ràpid possible als companys» es va sincerar en relació al seu pas per l'Espanyol.

A Coutinho no li han faltat bons consells per arribar a Barcelona, des del propi Neymar, ara al PSG i company a la selecció del Brasil, o de Luis Suárez, excompany al Liverpool i amic que li ha buscat fins i tot casa. «Neymar és un grandíssim jugador, però tenim característiques diferents, jo arribo per buscar el meu espai», va advertir.

«A Messi el coneixeré ara, és un grandíssim jugador i per a mi és un honor poder dir que jugo al seu costat. I estic molt feliç de tornar a estar amb Luis Suárez, és un amic molt proper, m'ha ajudat molt a buscar casa i estic molt content», va apuntar. El brasiler també va explicar les ganes que té de poder jugar al costat del capità Andrés Iniesta. «Per a mi és un geni i és un gran honor conviure i aprendre amb ell», va confessar. «M'agrada estar amb el grup i poder jugar, és qüestió de l'entrenador decidir on jugar. La meva feina és estar bé per estar a disposició», va expressar sobre la seva posició al camp amb Ernesto Valverde.



La paciència del jugador

Mentrestant el president Josep Maria Bartomeu, va lloar «la paciència» que ha tingut Coutinho, indicant que ha estat «determinant» per a la seva arribada pel que queda de temporada i cinc més i amb la qual creu que donen «un pas molt endavant per millorar l'equip». «No ha estat fàcil, tots hem viscut aquests mesos de converses i de treball que hem fet, i hem tingut una cosa molt bona que era que Coutinho estava molt feliç per venir. Era un dels seus objectius, i les seves ganes de venir i la paciència amb nosaltres ha estat determinant perquè estigui aquí», va assegurar el president durant la presentació del jugador ahir.

Coutinho tindrà una clàusula de 400 milions d'euros però ni el jugador, ni Bartomeu ni el directiu Jordi Mestre van voler entrar en detalls sobre el cost del seu fitxatge, que oscil·laria entre els 120 milions fixos més uns 40 de variables. «És un jugador que des de l'estiu passat hem intentat que vingués a jugar amb nosaltres. Tot el cos tècnic ens deia que calia que vingués. Ja podem anunciar que una de les estrelles del futbol és aquí i ve per molt temps», va augurar. En aquest sentit Bartomeuva reiterar que «no havia estat fàcil» el seu fitxatge. «Hi havia altres clubs amb un interès molt important. Fem un pas molt endavant i molt important per millorar l'equip. Vull expressar agraïment al Liverpool, sense que ells deixessin que vingués no estaria aquí», va detallar.