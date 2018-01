Una lesió muscular farà que no debuti fins al febrer contra l'Espanyol

Philippe Coutinho no podrà debutar amb el Barça dijous contra el Celta i tampoc el cap de setmana a Anoeta a causa d'una lesió evolutiva que el tindrà al voltant de vint dies fora del grup. El brasiler pateix «una lesió evolutiva al recte anterior de la cuixa dreta. El temps de baixa se situa al voltant dels 20 dies» segons va anunciar el club blaugrana en un comunicat. En funció de l'evolució de la lesió, el brasiler podria debutar davant l'Alabès el 28 de gener o en el derbi contra l'Espanyol a Cornellà el 4 de febrer. Coutinho no havia jugat els dos últims partits amb el Liverpool, a causa d'unes molèsties que s'havien interpretat com un gest de força del jugador per forçar el seu traspàs, però la revisió mèdica va confirmat la lesió.