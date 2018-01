El Llagostera rescindeix el contracte d'Oriol Ayala i cerca dos reforços

Per entrar, primer cal deixar sortir. El Llagostera està seguint fil per randa aquesta màxima en aquest mercat d'hivern i ahir va anunciar la segona sortida d'un jugador de la plantilla. Es tracta del central de 22 anys Oriol Ayala, fitxat aquest estiu del Palamós i que no ha acabat de trobar la regularitat (6 partits i 1 gol). Ayala s'afegeix doncs a Moha Chabboura, que la setmana passada rescindia per enfilar direcció cap la Pobla de Mafumet. Les baixes de Moha i Ayala s'afegeixen a la de Rodri que va deixar el club al novembre. El Llagostera té la intenció de suplir aquestes sortides abans que no es tanqui el mercat a finals amb un nou davanter centre i un central polivalent que pugui actuar també de pivot defensiu. Tampoc seria de descartar que arribés algun home ofensiu més menor de 23 anys.

La victòria a Alcoi de diumenge ha suposat oxigen pur per a un Llagostera que deixa les posicions de descens i de promoció a quatre punts de distància. Els gironins rebran aquest cap de setmana un Cornellà instal·lat a la zona noble.