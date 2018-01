L'Uni s'enfontarà al Mann Filter o al Sant Adrià en la semifinal de la Copa

Èric Surís va definir ahir de manera molt concisa als dos possibles rivals de l'Uni en la semifinal de la Copa: «Són dos bons equips amb l'afegit que un és l'amfitrió de la competició i l'altre la revelació de la temporada». En el món del bàsquet femení estatal fa temps que es dona gairebé per descomptat que Perfumerías Avenida i Spar Citylifft Girona són els dos candidats a jugar totes les finals i a lluitar per uns títols que, amb les excepcions de la lliga del 2015 i de la Supercopa d'Espanya de la temporada següent, solen anar a parar a les vitrines del club de Salamanca. Una idea que, a escassos deu dies per al seu inici, també té molt a sobre la Copa que es disputarà a Saragossa. El sorteig d'ahir a l'ajuntament de la capital aragonesa va emparellar en una semifinal a l'Uni amb el vencedor del Sant Adrià-Mann-Filter; mentre que, per l'altra part del quadre, el Perfumerías Avenida buscarà el seu lloc a la final enfrontant-se al guanyador de l'eliminatòria de quarts de final entre el Gipuzkoa i l'Uni Ferrol.

«La nostra il·lusió seria proper jugar una semifinal catalana contra Sant Adrià, però ara mateix tenim els cinc sentits posats en el partit de dijous a l'Eurocup contra l'Olympiacos en el que hem de remuntar cinc punts per passar ronda», explicava ahir el director esportiu de l'Spar Citylift Girona que, en una línia molt semblant a la de Surís, parlava «d'aparcar la Copa fins més endavant i centrar-nos en una setmana clau amb el partit de l'Eurocup i el de dissabte contra l'Avenida en el que guanyant els podríem atrapar en el primer lloc de la classificació». Per sorteig, l'Uni hauria d'haver jugat la primera semifinals, a les dotze del migdia del dissabte 20 de gener, però per assegurar que l'amfitrió, Mann-Filter, jugaria en el millor horari en cas de passar a semifinals, el partit de les gironines serà el de les quatre de la tarda mentre que la semifinal del Perfumerías Avenida serà la que es jugarà al matí. La final serà el diumenge a les 12 del migdia, tots els partits es jugaran al pavelló Príncipe Felipe, amb capacitat per a més de 10.000 espectadors.

Sant Adrià, Ferrol, Gipuzkoa... En una competició especial com és la Copa qualsevol equip pot sorprendre a un dels dos grans. Fins i tot comptant que Uni i Avenida tenen l'avantatge d'arribar més descansats perquè no han de jugar els quarts de final del divendres. Sense anar més lluny, la temporada passada, l'Araski va complicar la vida durant molts minuts a l'Uni en la semifinal de Fontajau. I aquest any el gran candidat a complicar la vida als dos grans, començant per l'Uni en la semifinal, és un Mann-Filter que comptarà amb el suport del seu públic per ajudar una plantilla curta, però amb molta experiència. Paola Ferrari, Gabi Ocete, Taru Tuukkanen, Barbee, Luci Pacua, Albade... Un equip que, ara reforçat amb el retorn de Vega Gimeno, pot generar més d'un maldecap als favorits tot i que, de moment, Uni i Avenida sempre l'han superat en els duels d'aquesta temporada a la lliga. «Tenim el màxim respecte tant per a Mann-Filter com per a Sant Adrià, perquè són dos bons equips amb l'afegit que un són els amfitrions i l'altre és l'autèntica revelació de la lliga, que afrontarà aquesta competició sense cap pressió», explicava ahir Èris Surís abans d'afegir-se a la línia de Pere Puig deixant clar que el més important és pensar en el partit de demà passat, dijous, contra l'Olympiacos a Fontajau. «La setmana vinent serà la setmana de la Copa i tindrem temps de pensar en els possibles rivals i fer anàlisis, però la setmana vinent ja no podrem parlar de l'Olympiacos i ara no ens podem distreure», va rematar Surís.