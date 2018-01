Marc i Pau Gasol portaran a Girona «estrelles del bàsquet europeu i NBA»

«Tornar al Barça quan deixi l'NBA? No ho sé, primer hauríem de veure si hi ha equip a Girona. Si Girona està a l'ACB, sempre tindria la prioritat». Aquesta resposta a Albert Om al programa de TV3 El Convidat d'ara fa una mica més de quatre anys va servir perquè, sobretot a fora de Girona, molta gent conegués l'estima que té l'estrella dels Memphis Grizzlies de l'NBA per una ciutat on va fer el gran pas endavant esportiu i personal de la seva carrera en les dues temporades que va jugar amb l'Akavayu. Amb el pas del temps, Gasol ha volgut anar retornant part d'aquell afecte invertint a Girona, on ha creat una escola de bàsquet que, després de tres anys treballant només en la formació, aquest estiu va fer el salt a la categoria sènior amb un equip que, entrenat per Quim Costa, va líder a Lliga EBA. Ara, en una iniciativa deslligada del seu club, Marc Gasol portarà a Fontajau un partit benèfic per recordar l'All Star del 2015 quan ell i el seu germà Pau es varen enfrontar a Noya York, jugant un a cada conferència.





Así surgió el reto entre @PauGasol y @MarcGasol

Així va nèixer el repte dels Gasol.

This is how the Gasol´s challenge came about.#PauVsMarc pic.twitter.com/NobtciJO3T — Pau VS Marc (@PauVSMarcGasol) 30 de noviembre de 2017



Una imatge promocional del partit del 8 de juliol a Fontajau · pauvsmarc.com

L'especial relació entre Marc Gasol i la ciutat de Girona va tornar a quedar palesa ahir amb l'anunci que el pavelló de Fontajau serà l'escenari aquest estiu d'un partit benèfic entre dos equips,, que reunirà «algunes de les estrelles més importants del bàsquet europeu i americà». El partit es jugarài tots els beneficis que es generin per la venda d'entrades aniran destinats a finançar a clubs de bàsquet de formació.En els propers dies, a través de la pàgina web del club pauvsmarc.com, es coneixerani també, que té com a precedent l'All Star de l'NBA el 2015 a Nova York, en el que dos germans Gasol van protagonitzar el salt incial.El «Pau VS Marc» portarà a Fontajauamb «fan zone», competicions de 3x3 concursos d'esmaixades, de tirs impossibles...