Batlle agafa el timó del Palamós

L'entrenador del juvenil A del Palamós, Pitu Batlle, dirigirà el primer equip fins a final de temporada després que el club hagi decidit fer un cop de timó a la banqueta amb la destitució de Vicenç Fernández per culpa dels mals resultats. Dilluns a la nit i en l'habitual reunió que fa la directiva palamosina es van precipitar els esdeveniments. La trajectòria de l'equip ha acabat costant el cap del tècnic vidrerenc. El Palamós va perdre diumenge a Cambrils davant el Reus B (3-2) el quart partit consecutiu i tot i que no es troba en descens, és a dos punts. La paciència de la directiva palamosina s'ha esgotat. Vicenç Fernández ha durat 20 jornades i el seu balanç ha estat de 13 derrotes, 3 empats i 4 victòries, a més a més, amb 40 gols encaixats el degà és el segon equip més golejat de la categoria. El club també ha donat la baixa a Gerard Herrera, un dels futbolistes que més havia jugat fins ara.

Fulminat Fernández, el Palamós torna a mirar a casa i repeteix l'aposta de l'entrenador del juvenil. La directiva de Joan Pau Pérez no varia la filosofia de promocionar gent de la casa i ara qui fa el salt al primer equip és l'extècnic del Gironès-Sàbat i L'Escala i que fins dissabte passat s'asseia a la banqueta del juvenil palamosí, Pitu Batlle. «És la persona idònia en aquest moment», deia el president Joan Pau Pérez. Aquest vespre (19 h) serà presentat a la sala de premsa de l'estadi com a substitut de Fernández, que també va arribar a la banqueta a l'estiu després de dirigir i ascendir el juvenil a Lliga Nacional el curs passat.

Pérez justificava la destitució de Fernández. «Amb ell l'equip no reaccionava i tot i els canvis que hem fet no ha respost». El president considera que el Palamós «necessita un revulsiu i una sacsejada i per això hem fet aquest canvi». El president del Palamós s'ha estimat més aquesta solució que no pas buscar un tècnic amb experiència a la Tercera. «La nostra política és confiar en la gent de la casa encara que gent de l'entorn digui que són de fora».

De la seva banda, Pitu Batlle, en declaracions al programa T ot és un joc de FEM Girona, explicava que «rellevar un company que ha estat destituït mai és agradable, però estic content per poder ajudar el club». Batlle es fa càrrec del Palamós després d'haver entrenat entre d'altres L'Escala, a qui va ascendir a Primera Catalana, i el Sàbat. El nou tècnic s'estrenarà diumenge en el derbi contra el Figueres. Curiosament, el conjunt alt-empordanès també ha patit un canvi a la banqueta les darreres setmanes amb l'adeu de Chicho Pèlach i l'arribada d'Aitor Yeto i Abella. A més a més, a la Unió hi ha recalat Marc Bonaventura, a qui el Palamós va donar la baixa.

A banda de Batlle, la directiva també té previst anunciar el nom de més reforços que ajudin a reaccionar l'equip palamosí i sortir així de la part baixa. Els primers d'arribar van ser Oriol Vila (Manlleu) i Mario Cardete (Sabadell B). Una de les cares noves podria ser el migcampista Mamau, ex de la Jonquera i del Girona B. «Hem de veure quines mancances tenim i prendre decisions», diu Batlle.