Dissabte de derbi a Fontajau

Fontajau es prepara per viure emocions fortes aquesta setmana. Demà i dissabte, l'Spar Citylift Girona hi disputa dos partits que poden marcar tendència aquesta temporada contra l'Olympiacos (20.00), a l'Eurocup, i el Perfumerías Avenida (16.00), a la Lliga Dia. Unes hores després del clàssic del bàsquet femení espanyol, a 2/4 de 8 del vespre, el pavelló serà l'escenari del derbi de la Lliga EBA entre el Bàsquet Girona i el Quart. Els locals, sense fer soroll, van tancar el 2017 liderant la categoria amb 9 triomfs, igualats amb el Masnou. El projecte de l'Escola de Marc Gasol progressa de la mà de Quim Costa a la banqueta de l'equip sènior, estrenat aquest curs.

En pretemporada, tots dos equips es van veure les cares a la Lliga Catalana. Allà no hi va haver color i el Quart, amb més rodatge, va imposar-se per 89-70. Ara, però, el duel arriba amb un Bàsquet Girona vivint el seu millor moment (cinc triomfs seguits). Costa pensa que encara és aviat per avaluar si són aspirants a lluitar per la fase d'ascens a LEB Plata. «Ara tenim més possibilitats que al principi, però encara queda molt, tota una segona volta, i per poder arribar a assolir cotes més altes el procès és molt complicat», destaca el tècnic.

L'exjugador i ara entrenador entén que Girona està «a l'expectativa» del projecte i subratlla que «hem de ser nosaltres els qui hem de posar els condiments perquè la gent respongui. Molts ens segueixen els resultats però no han fet el pas de venir als partits, i és normal, al cap i a la fi competim a la quarta categoria del bàsquet espanyol. Hem de ser capaços d'engrescar i il·lusionar aquesta gent».

El Quart arribarà a Fontajau després de trencar diumenge, en un endarrerit contra l'Aracena Collblanc, una ratxa de quatre derrotes. Carles Ribot, el seu tècnic, té una plantilla molt jove, «de futur», que surt amb la idea de salvar-se. Ribot elogia la feina que fa el Bàsquet Girona: «és una boníssima notícia que es torni a professionalitzar un equip masculí a la ciutat. Estan treballant molt bé la base i això vol dir que hi haurà en el futur més jugadors sorgits d'aquí i tots ens en podrem beneficiar».