Gerard Deulofeu i Arda Turan poden iniciar l'operació sortida al Barça

L'arribada de Philippe Coutinho i la imminent de Yerry Mina fan que hi hagi superàvit a la plantilla del FC Barcelona. És pràcticament segura la sortida de Javier Mascherano al futbol xinès a partir del febrer però el club té la intenció de desfer-se de més futbolistes durant aquest mercat d'hivern. Els candidats són tres: Arda Turan, Aleix Vidal i Gerard Deulofeu. L'extrem de Riudarenes no ha aconseguit convèncer Ernesto Valverde i pot posar punt i final a la seva etapa com a blaugrana d'una vegada per totes si les negociacions amb l'Inter o el Nàpols arriben a bon port. De la seva banda, el Basaksehir turc va anunciar un acord amb Arda Turan a l'espera d'entendre's amb el Barça per completar l'operació. Per últim, Aleix Vidal compta amb propostes de l'estranger i també té l'opció de tornar al Sevilla.

Mentrestant, ahir Coutinho va conèixer els seus companys a la Ciutat Esportiva mentre es recupera de la seva lesió muscular. A més a més, el Liverpool va negar haver fet cap tipus de rebaixa al Barça al preu final pel brasiler (120 milions més 40 de variables).

D'altra banda, el central de la Reial Societat Íñigo Martínez serà baixa diumenge a Anoeta contra el Barça per culpa d'una lesió muscular. Abans, demà, els de Valverde rebran el Celta de Vigo en la tornada dels vuitens de final de la Copa del Rei.