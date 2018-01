«Hem de seguir a la segona volta la mateixa línia de progressió»

Es pot agafar com a referent el partit contra el Quart de la Lliga Catalana?

Era el primer partit de pretemporada per als dos equips i possiblement nosaltres estavem en una situació molt inicial i ells, en canvi, més rodats. El Quart ens va guanyar clarament. Aquell partit es pot agafar com a referència a nivell individual per conèixer una mica més els seus jugadors, però els dos equips hem anat evolucionant.

El Bàsquet Girona ha anat de menys a més i ja lidera la lliga.

A l'estiu vam tenir dificultats per confeccionar la plantilla perquè quan ens hi vam posar molts equips ja estaven configurats. Nosaltres vam fer l'equip durant l'agost i el setembre i això va dificultar començar bé. Però quan tens un equip amb una base d'edat tan jove, el creixement i la progressió de joc arriba de manera progressiva. I això és el que hem fet. Ara hem de seguir amb aquesta progressió a la segona volta. El 80% del nostre equip el formen jugadors de 19, 20 i 21 anys i això, sobretot a principi de curs, es nota.

És més fàcil progressar des del primer lloc que no pas amb angoixes a la zona baixa?

Possiblement, a nivell dels jugadors, sí. Malauradament anem sempre a veure el resultat immediat. Els nanos s'hi fixen molt, en això. Jo tinc experiència i em permet una visió més àmplia. Sé que malgrat que a vegades els resultats no siguin bons, si no perds la línia de treball, al final l'equip fa un creixement progressiu. Possiblement això ha arribat abans del que pensava. També és veritat que contra els cinc o sis primers hem jugat a casa, a Girona, i que a la segona volta els haurem de visitar. I nosaltres, a fora, per la joventut i la falta d'experiència, ens costa més que a Fontajau.

Té tota la plantilla a disposició per al derbi de dissabte?

Hi ha un parell de jugadors, Jaime Llano i Ramon Carrasco, que aquests dies de Nadal hem recuperat després d'una lesió, però no sabem si estaran al 100%. Si no hi ha sorpreses, un dels dos, o tots dos, encara que no al 100%, podran estar amb l'equip.