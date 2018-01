El Las Palmas arribarà a Girona després d'una dura derrota davant el València

El Las Palmas visitarà dissabte al migdia el Girona després de quedar eliminat de la Copa del Rei en rebre una golejada al camp del València (4-0), en un partit marcat pels tres gols de Vietto, acabat d'arribar d'un Atlètic de Madrid on no va estar gens encertat de cara a porta. L'equip de Marcelino va superar sense miraments el Las Palmas confirmant la seva gran temporada no només a la Lliga, sinó també a la Copa. Així, el València va oblidar l'1-1 de l'anada i va sortir a per totes des del començament, aconseguint donar un cop sobre la taula abans del descans. Els de Paco Jémez van tornar a pagar molt cars els seus errors en defensa. El millor gol de la nit va arribar a falta de 20 minuts per al final, quan Vietto va recollir la pilota al mig del camp, va controlar-la i va aconseguir marcar des de gairebé 40 metres.