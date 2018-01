L'infantil del GEiEG Uni prepara la presència a la MiniCopa de Saragossa

Els propers dies 19, 20 i 21 de gener es disputarà a Saragossa una nova edició de la Copa de la Reina de bàsquet. Paral·lelament, i com ja es va fer l'any passat a Girona, s'organitzarà una nova edició de la MiniCopa. En aquesta competició hi participarà l'equip del GEiEG Uni de categoria Infantil. Entrenat per Dalmau Puig i amb Joel Obré com a ajudant, l'equip gironí tindrà un bon test de cara a futurs compromisos.

Cal recordar que la MiniCopa es portarà a terme paral·lelament a la Copa de la Reina de la Lliga Dia, on l'Spar Citylift Girona espera rival, a la segona semifinal que es disputarà el dissabte 20 de gener a les 4 de la tarda, que sortirà del partit que disputaran el dia abans Snatt's Sant Adrià i l'amfitrió Mann Filter.



Operació remuntada

La Copa de la Reina, però, encara queda lluny ara per ara pel primer equip de l'Spar Citylift, que està centrat de ple en el repte de demà a Fontajau: guanyar de més de cinc punts l'Olympiacos per classificar-se per als vuitens de final de l'Eurocup. El club ha posat les entrades a la venda i fa a través de les xarxes socials una crida a l'afició. Per als no abonats les localitats tenen un preu de 5 euros (els socis entren amb el carnet).