El Madrid rep el Numància en un clima enrarit pels resultats a la Lliga

El Reial Madrid rep aquest vespre el Numància (2/4 de 10) en la tornada dels vuitens de final després d'haver aconseguit un 0-3 a Sòria. El partit es perfila com un tràmit però els mals resultats a la Lliga han escalfat l'ambient a l'entorn madridista. Sobretot al voltant d'un Zinedine Zidane que ahir va defensar els seus homes. «Els defensaré a mort i no penso llançar-los merda quan hi ha coses que no rutllin», deia. El francès va assegurar que ell no ha demanat cap fitxatge. «Que quedi clar, no vull ningú». Avui (19.30) també juguen Alabès-Formentera (3-1) i Vila-real-Leganés (0-1).